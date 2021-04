Am Tag zuvor hatte der Offenbacher Vizepräsident Waldemar Klein mit einem Diplomatenkoffer auf der Tribüne des Berliner Olympiastadions gesessen. Darin lagen 140.000 Mark, die anschließend an die Berliner Spieler für einen Sieg über Offenbachs Abstiegskonkurrenten Arminia Bielefeld verteilt werden sollte. Zu wenig, wie Klein nach dem Schlusspfiff feststellte. In einem Berliner Hotel warteten zur gleichen Zeit zwei Abgesandte von Arminia Bielefeld mit über 200. 000 Mark. Bielefeld gewann in Berlin 1:0 und Offenbach war abgestiegen.