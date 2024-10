Neuer, Müller, Kroos, Gündogan: Abschied vom DFB in München

Am Montag trifft die DFB-Auswahl in der Nations League in München auf die Niederlande ( 20:45 Uhr/live im ZDF ab 20:15 Uhr ). Vor dem Anpfiff werden die zurückgetretenen Nationalspieler Manuel Neuer, Thomas Müller, Toni Kroos und Ilkay Gündogan verabschiedet. Weil er am selben Tag in seiner Akademie Kinder trainiert, kommt Kroos allerdings nicht nach München. Gewürdigt wird er natürlich trotzdem.