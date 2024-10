Tolle Atmosphäre in Köln : Viele Emotionen bei Podolskis Abschiedsspiel

von Michael Kreutz 11.10.2024 | 14:47 |

Emotion Pur: Am Donnerstagabend war die Stimmung in Köln ganz besonders. Lukas Podolski kickte in seinem Abschiedsspiel mit früheren und heutigen Weggefährten.