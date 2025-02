Irvine: "Wir wollen inklusiven Sport ohne Diskriminierung"

Zu Fuß zum Stadion

Weiter sagt Irvine bei seinem Besuch im aktuellen sportstudio: "Und hier kann ich eben wirklich von zu Hause zu Fuß zum Stadion laufen. Es gibt nicht so viele Orte, wo man das machen kann, wo man so leben kann. Also so nah am Club dran sein kann. Und der Club hat mich so aufgenommen und ich möchte ein Teil davon sein."