Der deutsche Amateur-Fußball steht auf unbestimmte Zeit still. Die 21 DFB-Landesverbände haben sich auf eine Aussetzung des Spiel- und Trainingsbetriebes verständigt. Damit liegt der Fußball von der Regionalliga an abwärts auf Eis. Das teilten der Deutsche Fußball-Bund und die Landesverbände am Freitag mit.