Völlig offen ist, in welchem Umfang Zuschauer bei Amateurspielen wieder zugelassen werden. "Die Wissenschaft muss uns sagen, was möglich ist. Ob Testungen helfen oder die Abstände helfen", sagt DFB-Präsident Fritz Keller. Das Wichtigste bleibe die Gesundheit, betonte der Verbandsboss. Deshalb kann der DFB auch keine Versprechungen machen, in welchem Umfang Besucher auf den Sportplatz dürften.



Enorm wichtig sind von den lokalen Behörden verfügte und von den Vereinen individuell umgesetzte Hygienekonzepte. Das gesamte Sportgelände eines Vereins soll in drei Zonen unterteilt werden. In Zone 1 (Spielfeld inklusive Spielfeldumrandung und Laufbahn) und Zone 2 dürfen sich nur für den Trainings- und Spielbetrieb notwendige Personengruppen aufhalten. Zone 3 ist für Zuschauer gedacht.



Die Hygieneregeln umfassen etwa die gängigen Abstandsvorgaben von mindestens 1,5 Metern abseits des Platzes sowie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in geschlossenen Räumen. Über den DFB werden Extra-Schulungen in Form von Online-Seminaren für einen sicheren Spielbetrieb angeboten. Die Teilnahme wird in Kreisen wie in Offenbach für die Klubs sogar verpflichtend gemacht.