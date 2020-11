Es zieht Andy Brehme nicht zurück ins Fußballgeschäft. Der Weltmeister von 1990 ist zufrieden mit seinem Leben. Er ist an einer Firma beteiligt. Wenn er mal nicht in München ist, dann lebt er "bestimmt fünf, sechs Monate" im Jahr in Bardolino am Gardasee. Er hätte dort auch gerne seinen 60. Geburtstag verbracht. Aber dann kam Corona - nun plant Brehme "überhaupt nix."