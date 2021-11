... trainiert seit Sommer 2020 die Fußballerinnen vom FC Carl Zeiss Jena. Gleich in ihrer ersten Saison schaffte sie nach dem Abstieg mit einem stark verjüngten Team - vorrangig aus Nachwuchsspielerinnen - die Rückkehr in die Frauen-Bundesliga.



Die 35-Jährige hatte zuvor die U17-Juniorinnen des FF USV Jena betreut, der sein Spielrecht bei den Frauen 2020 an den FC Carl Zeiss übertrug. Als Aktive wechselte sie 2004 aus ihrer Heimatstadt Dresden an die Saale, wo sie 2008 mit dem FF USV Jena in die Bundesliga aufstieg. Parallel dazu betreute sie seit 2006 verschiedene Jugendmannschaften.