Anti-Rassismus-Geste: Was kann sie im Fußball verändern?

Viele Spieler haben lange für Fortschritte gekämpft. Zwar darf man dem Schweizer Infantino, der sich selbst an Rassismus-Erfahrungen als italienisches Einwanderkind im Wallis erinnert, die Aufrichtigkeit in dieser Angelegenheit durchaus abnehmen. Doch es musste wohl erst ein so großer Star wie Vinícius von einem so mächtigen Klub wie Real Madrid kommen, damit es mal wieder etwas Bewegung gab.