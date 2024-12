Premier League: Nächste Pleite für Guardiolas ManCity

Die sportliche Krise von Pep Guardiolas Manchester City nimmt immer größere Ausmaße an. Der englische Fußball-Serienmeister unterlag am 17. Spieltag der Premier League mit 1:2 (0:1) bei Aston Villa und war dabei weitgehend chancenlos.

Beispiellose Pleitenserie für Manchester City

Es war die neunte Pleite in den letzten zwölf Pflichtspielen, in denen der hochkarätig besetzten Elf von Guardiola nur ein einziger Sieg gelang. City verlor auch Rang fünf in der Tabelle an das Team aus Birmingham.