Mit einer um mindestens acht Profis dezimierten Rumpfmannschaft tritt Bayern München am Dienstag in der Champions League bei Dynamo Kiew an (18:45 Uhr/Liveticker). Zwei Akteure sind zudem noch angeschlagen. Hauptgrund für die zahlreichen Ausfälle sind die anhaltenden Corona-Turbulenzen beim deutschen Rekordmeister und die daraus resultierende Quarantäne für Joshua Kimmich und mehrere weitere Spieler.