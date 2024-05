Bundesliga: Eberl schließt De Zerbi als Bayern-Coach aus

In einem Interview mit dem ZDF antwortete der Sportvorstand auf die Frage, ob er vehement widersprechen könne, dass der neue Trainer ein Italiener werde, mit einem "Ja". Zur Nachfrage "Kein Italiener? Weder De Zerbi noch Allegri?" sagte Eberl: "Die Frage war gewesen und ich habe eine Antwort gegeben."

Schon mehrere Absagen für die Bayern

Neue Führung? Check! Kader, Trainer? Die großen Unbekannten - und damit die Baustellen des Max Eberl, der den FC Bayern vom Spieler- zurück zum Trainer-Verein formen will.

De Zerbi verlässt Brighton nach der Saison

Am Samstag war bekannt geworden, dass der Italiener De Zerbi den englischen Erstligisten Brighton and Hove Albion im Sommer trotz eines bis 2026 laufenden Vertrags verlassen wird. Das gab der Klub am Nachmittag bekannt, nachdem De Zerbi selbst zuvor noch erklärt hatte, bei Brighton bleiben zu wollen.