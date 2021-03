Lewandowski wird der polnischen Auswahl damit definitiv in der WM-Quali beim Spitzenspiel der Gruppe I in England am Mittwoch fehlen. Die Behandlung der Verletzung dauert nach Verbandsangaben "fünf bis zehn Tage". Die Bayern treten am Samstag (18:30 Uhr) im Topspiel beim Verfolger aus Leipzig an.