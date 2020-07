In der Champions League steht am 8. August das Rückspiel des Achtelfinals gegen den FC Chelsea an. Nach dem 3:0-Erfolg im Hinspiel müsste schon sehr viel schieflaufen, um die Zulassung fürs Final-Eight-Turnier in Lissabon vom 12. bis 23. August noch zu verpassen. Schon jetzt rechnen sich die Bayern gute Chancen auf ihr zweites Triple nach 2013 aus.