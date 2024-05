ÖFB bestätigt: Rangnick sagt Bayern ab

Ralf Rangnick wird nicht Trainer des FC Bayern . Der 65-Jährige werde über die EM im Sommer hinaus Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft bleiben und nicht zum deutschen Rekordmeister wechseln, gab Österreichs Fußball-Bund (ÖFB) am Donnerstag bekannt. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über die Absage Rangnicks an die Bayern berichtet. Der ÖFB zitierte Rangnick in einem Statement wie folgt: