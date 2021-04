Womöglich war es für Flick das letzte Spiel in der Champions League gewesen. Denn was der 56-Jährige danach äußerte, klang wie eine Bestätigung jener Tendenz, die schon in den vergangenen Wochen angeklungen war. Er mache sich immer Gedanken, wie es weitergeht, sagte Flick und sprach über die Rolle seiner Familie: