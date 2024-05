Neuer Trainer Kompany : Bayerns Chance und Bayerns Risiko

Nun ist sie tatsächlich amtlich, die Verpflichtung von Vincent Kompany als neuen Trainer des FC Bayern. Einen Vertrag bis 2027 erhält der 38 Jahre alte Belgier, der FC Burnley soll mehr als zehn Millionen Euro Ablöse bekommen. Beides zeigt, dass Kompany keine Übergangs-Notlösung sein soll, sondern ein Langzeitcoach. Von ihm erhoffen sich die Münchner nach ihrer ersten titellosen Saison seit zwölf Jahren, dass er ähnlich methodisch und erfolgreich arbeiten wird wie Xabi Alonso in Leverkusen.

Guardiolas Lob und Botschaft

Mit Burnley war Kompany 2023 in seiner ersten Saison als Meister in die Premier League aufgestiegen, den Klassenverbleib schaffte er nun nicht. Guardiolas vielleicht wichtigste Botschaft an die Münchner kam jedoch als Chiffre daher. "Wenn sie glauben, Vinny ist die richtige Person, dann haben sie einen Kerl, den sie bedingungslos unterstützen können", sagte Guardiola. Mit "sie" gemeint haben dürfte er vor allem Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, die langjährigen Klublenker und heutigen Aufsichtsräte des FC Bayern.