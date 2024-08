Fußball-Bundesliga: Dortmund macht Beier-Transfer perfekt

Auch Beier ist mit dem Wechsel zufrieden: "In den Gesprächen mit Borussia Dortmund habe ich von der ersten Minute an gespürt, wie sehr sie mich wollen und ich hatte sofort ein super Gefühl", sagte Beier. Der gebürtige Brandenburger, der in bislang 42 Bundesligaspielen 16 Treffer erzielte könnte schon am Samstag im DFB-Pokal bei Phönix Lübeck sein Debüt feiern.