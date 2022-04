Zwei Siege in den Playoffs gegen Schottland und Wales, und die Schowto-blakytni, die Gelb-Blauen, würden nach 2006 ihre zweite WM-Teilnahme feiern. Für die kriegsgeplagte Ukraine hätte das Symbolkraft. Liga-Konkurrent Schachtar Donezk absolviert eine ähnliche Test-Tour. Beide Klubs sind also im nationalen Auftrag unterwegs.



Für den Abend in Dortmund hat Wladimir Klitschko einen Dank aus Kiew geschickt. Der ehemalige Box-Weltmeister hofft per Videobotschaft, dass möglichst viele Fans ins frühere Westfalenstadion kommen. Mit dem Ex-BVB- und Dynamo-Profi Andrij Yarmolenko steht Borussia in Kontakt. Der Stürmer säße wohl selbst als Gast auf der Tribüne, müsste er nicht zwei Tage später mit West Ham im Halbfinale der Europa League ran.