Nicht leicht nachzuvollziehen ist das für den Geschäftsführer des FC Carl Zeiss Jena, Chris Förster: "Die Strafzahlung des DFB ist also keine Strafe, sondern hat präventiven Charakter. So wird sie von uns nicht empfunden", sagt er im Anschluss an die Entscheidungsverkündung. Der Verein werde die Entscheidung akzeptieren, will aber auch noch prüfen, ob möglicherweise noch eine Verfassungsbeschwerde infrage kommt.