Nach dem teilweise berauschenden 4:1 gegen den FC Augsburg am Freitagabend fühlten sich viele Fans an diese Zeiten erinnert, weil vor allem der erst 21-jährige Stürmer Jonathan Burkardt vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick im 50. Bundesligaspiel brillierte. Svensson kennt den Kapitän der deutschen U21-Nationalmannschaft bereits aus der U19, will ihn aber gar nicht allzu sehr herausheben. Noch immer müsse Burkardt an seiner Effektivität arbeiten, "das hat sich nicht geändert, obwohl er getroffen hat".