Bochum nach Bundesliga-Abstieg: Umbruch mit Ziel Wiederaufstieg

Diese kritische und unbefriedigende Situation hatte sich seit Wochen angedeutet. Der Kader war letztlich nicht bundesligatauglich. Der Angriff war viel zu schwach - 31 Tore nur in 33 Spielen. In der Abwehr lief es auch nicht, 67 Gegentore sind ein miserabler Wert. Hinzu kommen vor dem letzten Bundesliga -Spieltag bisher lediglich fünf Siege, aber satte 21 Niederlagen. Mit dieser Bilanz überlebt kein Klub in der ersten Etage des deutschen Fußballs. "Das ist eine Mixtur, die am Ende toxisch wird", erkannte Hecking richtig.