Bolzplatz: Heidenheims Konstanten auf dem Weg nach oben

Im Mai 2012 gab es im Süden Deutschlands, im Abstand von 150 Kilometern und zehn Tagen, zwei Fußballspiele, die von ihrer Bedeutung her Lichtjahre auseinanderlagen. Am 9. Mai gewann der Drittligist 1. FC Heidenheim in Aalen vor 2.100 Zuschauern das Pokal-Finale des Württembergischen Fußballverbands gegen die SG Sonnenhof Großaspach mit 2:0. Zehn Tage später bezwang der damalige englische Meister FC Chelsea in München den FC Bayern im Elfmeterschießen des Champions-League-Finals.