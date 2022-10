FC Augsburg: Giftig und unabsteigbar

Seit einem guten Jahr sind die Verhältnisse allerdings auch in Augsburg komplizierter geworden. Erst verkaufte Hofmann 45 Prozent der Anteile an seiner Investoren GmbH - und damit indirekt auch an der FC Augsburg GmbH und Co. KGaA - an den US-Unternehmer David Blitzer. Vor dieser Saison trat er dann als Vereinspräsident und Geschäftsführer der Profiabteilung zurück. Fast gleichzeitig erklärte auch Trainer Markus Weinzierl nach Auseinandersetzungen mit Sportdirektor Stefan Reuter seinen Rücktritt.