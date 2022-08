Es wird der Eindruck erweckt, als sei das Wetten ganz normal. So besteht kein Zweifel: Die Werbung trägt Sportwetten in die Mitte der Gesellschaft und sendet verharmlosende Signale aus. Andere Länder haben dem Grenzen gesetzt: In Spanien wurde Sportwettenwerbung von Trikots oder aus der Prime-Time im TV verbannt, in Italien gelten seit 2018 Werbeverbote in TV und Radio, in England stellen sich einzelne Vereine nicht mehr als Werbeplattform zur Verfügung. DFL und DFB betonen auf Anfrage, dass Schulungs- und Präventionsprogramme gegen Spiel- und Wettsucht unterstützt werden - und sie dem Grau- und Schwarzmarkt vorbeugen, wenn sie mit legalisierten Anbietern kooperieren.