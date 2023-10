In Stuttgart ploppen gerade zwei Jahreszahlen immer wieder auf: 1992 und 2007. Die Jahre, in denen der VfB überraschend Deutscher Fußballmeister geworden ist. Nicht, dass in der Schwabenmetropole mit dem augenblicklichen Höhenflug des VfB Stuttgart alle an die Wiederholung dieser Genie-Streiche glauben. Aber etwas träumen darf erlaubt sein. "Die Hoffnung steigt, dass Stuttgart in der nächsten Saison international spielt", sagt Ex-VfB-Profi Kevin Kuranyi im aktuellen Bolzplatz: "Und das sollten auch die Ziele sein, wenn man so einen Saisonablauf wie bisher hat."