Auch mit dem Wissen von heute würde Eberl wieder so handeln wie im Frühjahr 2019 - als er dem Stabilisierungstrainer Dieter Hecking dessen Aus in Gladbach erklärte, um Rose aus Salzburg zu holen. Und womöglich würde er einem umworbenen Übungsleiter so wie damals wieder die gewünschte Ausstiegsklausel in den Vertrag schreiben lassen, die ihm jetzt so viel Ärger bereitete.