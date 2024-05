Abstieg des 1. FC Köln: "Da laachste dech kapott"

Es soll Fans des 1. FC Köln geben, die lassen sich durch nichts und niemanden erschüttern, ganz nach den Artikeln des kölschen Grundgesetzes, zum Beispiel Artikel 3 ("Et hätt noch immer jot jejange"). Diese Fans blicken auch nach dem siebten Abstieg der Vereinsgeschichte mit grenzenlosem Optimismus in die Zukunft.

So langsam geht der Glaube flöten

Die guten alten Zeiten

Dann kam das Abi und der Sommer 1990. Wir waren auf einer Inter-Rail-Tour gerade in Portugal angekommen, als wir die Nachricht auf dem Cover einer Boulevard-Zeitung entdeckten: der 1. FC Köln entlässt Trainer Christoph Daum . Einige von uns ahnten damals schon, dass die beste Zeit des ersten Bundesliga-Meisters nun endgültig vorbei sein würde. Genau so kam es.

In der Ewigen Tabelle geht es abwärts

Der aktuelle Abstieg ist der vorläufig letzte Tiefpunkt in mehr als 30 Jahren Leidenszeit, die mit dem Einzug in die Europa- und später in die Conference League nur wenige Highlights bot. Den Anspruch, sich dauerhaft im oberen Tabellendrittel zu positionieren und ebenso dauerhaft international zu spielen, konnte seitdem keine einzige Geschäftsführung oder Mannschaft mehr erfüllen. In der Ewigen Tabelle wurden die Geißböcke mittlerweile schon von Eintracht Frankfurt überholt! Bayer 04 Leverkusen wird als nächstes vorbeiziehen. Ausgerechnet Leverkusen!