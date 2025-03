Bundesliga: Zehn Mainzer holen Punkt gegen Freiburg

Der 1. FSV Mainz 05 und der SC Freiburg haben sich mit 2:2 (1:0) voneinander getrennt. Die Partie begann entspannt, nahm jedoch nach der roten Karte für Dominik Kohr kurz vor der Halbzeit an Fahrt auf. Freiburg egalisierte zweimal einen Rückstand.

Wenig Veränderung bei beiden Teams

Beide Teams gingen mit Rückenwind in die Partie. Freiburg war seit sechs Bundesliga-Spielen ungeschlagen, Mainz gewann seine letzten vier. Entsprechend vertrauten beide Trainer auch auf bewährtes Personal. Insgesamt gab es im Vergleich zur Vorwoche nur einen einzigen Wechsel. Vincenzo Grifo ersetzte bei den Freiburgern auf der linken Seite Eren Dinkci.

Der FSV Mainz 05 schwebt weiter auf Wolke sieben durch die Bundesliga. Bei Borussia Mönchengladbach siegten die Rheinhessen mit 3:1 und festigten so ihre Topplatzierung.

Verhaltener Beginn

Der SCF zeichnete sich in den letzten Spielen primär über eine starke Defensivleistung aus. Entsprechend verhalten der Beginn beider Mannschaften. Mainz hatte mehr Ballbesitz, die Gäste aus Freiburg waren dafür etwas geährlicher in ihren Angriffen. Zwingende Torgelegenheiten ließen jedoch beide Teams zunächst vermissen.

Umso überraschender die Führung der Gastgeber nach etwas mehr als einer halben Stunde. Mainz-Spieler Anthony Caci dribbelte auf der rechten Seite bis zur Grundlinie und flankte flach in Richtung Fünfmeterraum.

Keine Tore am Samstagabend. Freiburgs Defensive hielt dem überschaubaren Leipziger Druck stand. SC-Keeper Noah Atubolu stellte einen Vereinsrekord auf: 576 Minuten ohne Gegentor.

Kohr-Rot kurz vor der Pause

Schuster mit goldenem Händchen

Mit einem Mann übernahmen die Gäste aus Freiburg dann die Kontrolle, ohne jedoch in Hektik zu verfallen. Mit Geduld legten sich die Breisgauer ihren Gegner zurecht - und Trainer Julian Schuster bewies ein goldenes Händchen.

Christian Günter bediente Michael Gregoritsch, zur Halbzeit für Junior Adamu gekommen, mustergültig mit einer Flanke aus dem Halbfeld. Der 30-Jährige stieg am Fünfmeterraum hoch und nickte aus kurzer Distanz zum Ausgleich ein.

In der Champions League im Viertelfinale und den Vertrag beim FC Bayern verlängert: Joshua Kimmich ist am Samstag Gast im aktuellen sportstudio.

Beide Teams mit offenem Visier

Nach dem Ausgleich erhöhten die Gäste den Druck. In der 62. Minute kam Lucas Höler am Fünfmeterraum vollkommen frei zum Abschluss, scheiterte jedoch am stark reagierenden Zentner, der auch den Nachschuss entschärfen konnte. Nur zwei Minuten später hieß das Duell wieder Höler gegen Zentner. Der Mainzer Schlussmann wischte einen Kopfball aus kurzer Distanz über die Latte.