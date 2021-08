Lewandowski dachte dabei neben der von den Bayern völlig verschlafenen Anfangsviertelstunde auch an die beiden umstrittenen Elfmeterszenen für die Borussia in der Schlussphase.



Entsprechend richtete Münchens Goalgetter den Blick "nach vorne" – und da wartet auf das Nagelsmann-Ensemble bereits am Dienstag der Supercup in Dortmund. Ob er mit seiner Mannschaft momentan nicht lieber ein bisschen mehr trainieren wolle, anstatt sich mit dem BVB zu duellieren, wurde Nagelsmann in dem Zusammenhang gefragt – woraufhin er lakonisch meinte: "Fragen Sie mich am besten in zwei Wochen nochmal."