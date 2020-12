Der Sieg des VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt am Freitagabend war bereits das elfte Spiel nacheinander, das die Wölfe ohne Niederlage blieben. Eine solche Serie schafften in Wolfsburg bislang nur Felix Magaths Überraschungs-Meister von 2009 und auch die Pokalsieger-Mannschaft um Kevin de Bruyne in der Saison 2014/15.