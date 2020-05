Es dauert lange, bis Kutzop endlich antreten kann. "Mir kam es jeden­falls wie eine halbe Ewig­keit vor. Vieleicht hatte ich zu viel Zeit zum Nach­denken."



Kutzop tippelt an der Strafraumgrenze, läuft schleppend an, verzögert kurz und verlockt Pfaff zu einer Bewegung nach links. Dann schiebt er den Ball seelenruhig mit der Seite halbhoch ins weit geöffnete rechte Eck - plopp. "Noch heute höre ich den Ball am Pfosten", so Kutzop.