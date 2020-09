Auch Erling Haaland konnte die Dortmunder diesmal nicht retten: 252 Tage zuvor hatte der Norweger in Augsburg ein fulminantes Bundesliga-Debüt gegeben. In der 56. Minute wurde er damals beim Spielstand von 1:3 eingewechselt, danach schoss er drei der folgenden vier Dortmunder Treffer zum 5:3-Sieg. Diesmal ließen ihm die Augsburger so gut wie keinen Bewegungsspielraum, und als er einmal gut stand, ging Gikiewicz dazwischen (45.+1).