In der Schlussphase warf der BVB alles nach vorne und schnürte die Gastgeber in deren Hälfte ein. Trainer Marco Rose wechselte mit Julian Brandt, Mats Hummels, Yousouffa Moukoko sowie Emre Can frische Kräfte ein. Am Überraschungserfolg der Freiburger änderte das allerdings nichts mehr.