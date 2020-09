Zuvor war die Mannschaft von Hansi Flick wettbewerbs- und saisonübergreifend seit 32 Spielen ungeschlagen. Nun hat es das Team von Trainer Sebastian Hoeneß also geschafft, dem Champions-League-Sieger eine Niederlage beizubringen. Zuletzt verloren hatte der FC Bayern am 7. Dezember 2019 gegen Mönchengladbach verloren. Für Hoffenheims Trainer, den Neffen von Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß, war die Überraschung am Sonntag ein besonderer Triumph. Denn der 38-Jährige hatte vergangene Saison noch den FC Bayern II zur Drittliga-Meisterschaft geführt.