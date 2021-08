Der schnelle Rückstand und die Verletzung von Thuram durchkreuzten die Pläne der Gäste, die nur schwerlich zu ihrem Rhythmus fanden und lediglich durch Hofmanns Distanzschuss an den Außenpfosten (15.) eine gute Gelegenheit hatten. Die Gastgeber hingegen kamen immer wieder mit viel Tempo über die Flügel und mit frühem Pressing zu gefährlichen Situationen.



Den unglücklichen Gladbachern gelang recht wenig. Selbst einen Foulelfmeter, den Bakker an Stefan Lainer verursachte, konnte Stindl nicht nutzen. Borussias Kapitän scheiterte an Bayers Kapitän Hradecky. Zudem musste auch Rechtsverteidiger Stefan Lainer nach dem Foul verletzt vom Platz.