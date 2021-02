Kevin Mbabu köpfte knapp am Ziel vorbei (17.), Arnold versuchte es in der 26. Minute erstmals aus der Distanz (26.). Das Führungstor fiel, als die Wolfsburger mit zwei hohen Bällen Tempo in den Spielaufbau bekamen. Die Vorlage von Yannick Gerhardt schob Steffen zu seinem vierten Saisontor ein.