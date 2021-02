Der Schweizer Gross ist bereits der vierte Schalke-Trainer in dieser Saison - doch eine Besserung deutet sich nicht an, auch wenn sich die Gäste in der zweiten Halbzeit wehrten. Der abgeschlagene Tabellenletzte ist schon wieder acht Spiele ohne einen Erfolg. Der VfB, selbst mit einem Machtkampf und einer Datenaffäre belastet, kann dagegen sogar auf die Europa-League-Plätze schielen und zunehmend für eine weitere Saison in der ersten Liga planen.