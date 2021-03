Wertvolle Manövriermasse, aber nichts im Vergleich zur Champions League. Dort ist das Überstehen der Gruppenphase allein etwa 50 Millionen Euro wert. Sollte der BVB am Dienstag gegen Sevilla ins Viertelfinale einziehen, wären weitere 10,5 Millionen Euro an UEFA-Prämien fällig. Ohne die Goldgrube lässt sich Dortmunds Edelkader nicht finanzieren. Obwohl Haaland, Reus und Co. in der Krise auf 20 Prozent Gehalt verzichten, belasten die Personalkosten den Etat weiter mit gut 160 Millionen Euro.



Auch übers Finanzielle hinaus ist die Champions League zentraler Part des Geschäftsmodells. Die Aussicht auf regelmäßige Einsätze auf der großen Bühne ermöglicht es Schwarz-Gelb seit Jahren, europaweit begehrte Jungstars wie aktuell Jude Bellingham ins beschauliche Westfalen zu locken.