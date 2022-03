Nachdem Leverkusen Anfang Februar beim 5:2 in Dortmund die Revanche für die 3:4-Niederlage im Hinspiel fulminant geglückt war, sagte Übungsleiter Seoane über den 19-jährigen Wirtz: "Er will die Welt aufessen." Und bei der nun geplanten Wiedergutmachungstour in München will der Liga-Dritte tunlichst darauf achten, sich am Branchenführer nicht wieder zu verschlucken.