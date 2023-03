Der FC Bayern hat bei Bayer Leverkusen mit 1:2 nicht nur das Spiel, sondern auch die Tabellenspitze in der Fußball-Bundesliga verloren. Damit ist das Titelrennen so spannend wie seit Jahren nicht mehr. Borussia Dortmund liegt nun einen Punkt vor dem Rekordmeister. Und am kommenden Spieltag am 1. April kommt es zum Gipfeltreffen beider Teams in München.