Da das gemeinsame TV-Gucken von Personen aus mehr als zwei verschiedenen Haushalten in Deutschland verboten ist, wird es während der Bundesliga-Spiele in den zahlreichen Social-Media-Gruppen wohl besonders lebhaft zugehen. Einen Online-Talk über eine Videoplattform bieten die Fanprojekte bei Mainz 05 und beim Zweitligisten Hamburger SV an. "Wir wollen eine Möglichkeit bieten, sich über das Spiel auszutauschen, ohne sich in größeren Gruppen treffen zu müssen", so Ole Schmieder vom HSV-Fanprojekt zu ZDFheute.