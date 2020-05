90 Fazit

Mehr als deutlich gelingt Hertha BSC die Revanche für die Hinspielniederlage gegen Stadtrivale Union Berlin: Mit 4:0 werden die Eisernen aus dem Stadion geschossen und bescheren Bruno Labbadia damit einen perfekten Einstand mit sechs Punkten und 7:0 Toren aus den ersten beiden Partien. Die Eisernen hielten bis zur Pause gut mit, brachen nach dem frühen Gegentor nach Wiederanpfiff allerdings völlig ein und ließen sich durch effiziente wie spielfreudige Herthaner den Schneid abkaufen. Schlussendlich mag der Sieg vielleicht etwas zu hoch ausgefallen sein - klar ist aber: Hertha ist bis zur nächsten Saison Stadtmeister der Hauptstadt. Union darf sich von diesem herben Rückschlag nicht verunsichern lassen, der Klassenerhalt ist angesichts des Restprogramms allemal drin, während die Alte Dame den Blick leicht nach oben richten darf.

90 Spielende

90 Union kontert in der Nachspielzeit nochmal, aber bei Ujahs Steilpass auf Polter steht der Siegtorschütze aus dem Hinspiel im Abseits.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

88 Das wären die Minuten, in denen die Hertha von ihren Fans euphorisch abgefeiert werden würde. So läuft die Uhr unspektakulär runter. Drei Punkte wird es trotzdem geben.

85 Union versucht das Spiel zu beruhigen und verwaltet in den letzten Minuten, auch Hertha hat mehrere Gänge zurückgeschaltet und scheint sich sattgeschossen zu haben.

82 Bundesligadebüt für den 18-jährigen Lazar Samardžić aufseiten der Hertha, er kann noch zehn Minuten Derbysiegerluft schnuppern.

81 Einwechslung bei Hertha BSC: Lazar Samardžić

81 Auswechslung bei Hertha BSC: Per Skjelbred

80 Einwechslung bei Hertha BSC: Arne Maier

80 Auswechslung bei Hertha BSC: Vladimír Darida

79 Die Gastgeber genießen das Spiel jetzt in vollen Zügen und wollen die Trainingsatmosphäre gegen einen am Boden liegenden Gegner nutzen. Union darf sich jetzt nicht zerfleischen lassen.

77 Tooor für Hertha BSC, 4:0 durch Dedryck Boyata

Das nächste Kopfballtor! Nach einer Ecke von Plattenhardt setzt sich der bullige Dedryck Boyata in der Mitte gegen die nur noch halbherzig verteidigenden Eisernen durch und wuchtet mit dem Schädel in die Mitte.

77 Sehr viele Wechsel in dieser Phase, es kommt kaum Spielfluss auf. Aber daran scheinen beide Teams auch nicht mehr viel ändern zu wollen angesichts des Spielstands.

75 Einwechslung bei Hertha BSC: Javairô Dilrosun

75 Auswechslung bei Hertha BSC: Dodi Lukebakio

75 Einwechslung bei Hertha BSC: Krzysztof Piątek

75 Auswechslung bei Hertha BSC: Vedad Ibišević

74 Die Eisernen schöpfen ihr neu gewährtes Auswechselkontingent bereits jetzt voll aus, jetzt geht es wohl um Schadensbegrenzung und Schonung für die Englischen Wochen in nächster Zeit.

72 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Felix Kroos

72 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Robert Andrich

71 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Sebastian Polter

71 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Sebastian Andersson

70 Eine perfekte zweite Hälfte für die West-Berliner bis dato, Union scheint am Boden ob der Kaltschnäuzigkeit der Hertha in diesen Minuten. Nicht nur dem höchst emotionalen Bruno Labbadia an der Seitenlinie schmeckt das köstlich.

67 Gelbe Karte für Marko Grujić (Hertha BSC)

Kein hartes, aber ein taktisches Foul des Serben, eine aber eher unnötige Karte.

66 Einwechslung bei Hertha BSC: Maximilian Mittelstädt

66 Auswechslung bei Hertha BSC: Matheus Cunha

65 Fast das vierte Tor! Cunha dribbelt sich auf rechts an der Grundlinie bis zum Fünfer, spielt blind in die Mitte, aber Ibišević verpasst mit seinem langen Bein knapp. Die Eisernen taumeln jetzt bedenklich.

65 Trotz der scheinbar aussichtslosen Lage will es Union-Coach Urs Fischer nochmal wissen und wechselt offensiv. Wird Hertha überheblich und lässt die Gäste nochmal herankommen?

63 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Yunus Mallı

63 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Marius Bülter

63 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Julian Ryerson

63 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Ken Reichel

61 Tooor für Hertha BSC, 3:0 durch Matheus Cunha

Jetzt gelingt fast alles! Cunha hebt im Sechzehner zu Lukebakio, dem ein Fallrückzieher zwar misslingt, aber Ibišević reagiert geistesgegenwärtig und spielt sofort zurück zu Cunha an die Strafraumgrenze, von wo aus der Brasilianer trocken rechts unten ins Netz versenkt - Gikiewicz sieht den Ball zu spät und kann nicht mehr eingreifen.

58 Die Blau-Weißen können jetzt befreit aufspielen, wie schon beim Sieg in Hoffenheim hatten sich die Treffer nicht zwingend abgezeichnet, aber Hertha scheint unter Labbadia das Abschlussglück wiedergefunden zu haben.

57 Einwechslung bei 1. FC Union Berlin: Anthony Ujah

57 Auswechslung bei 1. FC Union Berlin: Marcus Ingvartsen

55 Kaum wurde Union mutiger, setzt Hertha den Stadtrivalen mit einem Doppelschlag so gut wie Schach-Matt. Aber noch wäre genügend Zeit für die bislang zu wenig durchschlagskräftigen Gäste.

52 Tooor für Hertha BSC, 2:0 durch Dodi Lukebakio

Was ein Doppelschlag innerhalb von 70 Sekunden! Unions schneller langer Ball geht nach hinten los: Ibišević schickt leicht abgefälscht den schnellen Lukebakio auf Reisen, dieser umkurvt den herauskommenden Gikiewicz und schiebt dann cool ins leere Tor - 2:0!

51 Tooor für Hertha BSC, 1:0 durch Vedad Ibišević

Astreines Tor des Bosniers! Marvin Plattenhardt gibt das Ding perfekt an den Fünfer, wo der Kapitän des Teams voran geht und die Pille trocken in die kurze Ecke nickt.

50 Nach der guten Hertha-Chance kann sich Union ein paar gute Minuten herausspielen und den Strafraum der Gastgeber umkreisen. Aber weder aus dem Spielerischen noch aus den Standards ergeben sich Möglichkeiten.

47 Dickste Chance des Spiels! Cunha spitzelt die Kugel in den Sechzehner zu Lukebakio, der frei vor dem herausstürmenden Gikiewicz scheitert - einmal mehr vorbildlich reagiert vom polnischen Schlussmann!

46 Weiter geht es ohne Wechsel im Berliner Derby.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit

Pause im weiten Olympiastadion, Hertha BSC und Union Berlin trennen sich nach 45 Minuten torlos. Die Gastgeber sind durchaus überlegen und haben auch deutlich mehr Ballbesitz zu verzeichnen, wirklich gefährlich konnten sie dem Stadtrivalen allerdings nicht werden. Auch Union kann seine defensive Kompaktheit noch nicht für seine berüchtigten schnellen Gegenstöße nutzen und konnte kurz vor der Pause erst mit einem direkten Freistoß ansatzweise Gefahr ausstrahlen. Die Alte Dame wird im zweiten Abschnitt mehr Risiko gehen müssen, was den Köpenickern und dem Spielverlauf gut tun wird.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Beste Ost-Berliner Chance! Den folgenden Freistoß tritt Andrich gut mit Schnitt in die linke obere Ecke - und der war ziemlich knapp, Jarstein wäre da womöglich nicht mehr herangekommen.

43 Gelbe Karte für Dodi Lukebakio (Hertha BSC)

Offene Sohne bei einem Ball in der Luft des Außenstürmers, die Karte muss er sehen.

42 Nach einem Ballverlust Herthas hat Union den Platz zum Kontern auf der rechten Seite, aber Hertha rückt klasse nach, sodass die Köpenicker wieder hinten rum spielen müssen. Die Eisernen kommen noch gar nicht zum Stich.

39 Wieder die starke rechte Seite Herthas! Diesmal kommt Cunha an den Ball und kann in den Sechzehner eindringen, aber sein Abschluss ist zu durchsichtig für Gikiewicz, der Pole macht sich lang und hat das Ding sicher.

36 Unsicherheit von Jarstein! Trimmel bringt einen Ball hoch hinein, der Norweger kommt heraus, geht aber unsicher nicht direkt zum Ball und hat Glück, dass auch sonst niemand an die Kugel kommt und es Abstoß gibt.

33 Die Standards der Gastgeber laufen bislang allesamt ins Leere, erneut wird ein Ball von Plattenhardt von der linken Seitenlinie souverän geklärt. Ingvartsen scheint dabei einen Fuß auf den Arm bekommen zu haben, kann aber weiterspielen.

31 Die Gäste scheinen mit dem bisherigen Spielverlauf zufrieden, die großen Chancen des Favoriten konnten sie bisher gut verhindern. Hertha wird im zweiten Durchgang ein höheres Risiko gehen müssen, das den konterstarken Ost-Berlinern zugute kommen wird.

27 Schöner Spielzug! Parensen legt sich den Ball zu weit vor und verliert ihn gegen Lukebakio. Ibišević schnappt sich die Kugel und spielt von rechts in die Mitte an den Fünfer, wo es Matheus Cunha artistisch mit der Hacke probiert, doch Gikiewicz lässt sich nicht lumpen und reißt den Arm rechtzeitig hoch.

24 Noch nicht viel los auf dem Rasen, die fehlende Atmosphäre wird schmerzlich vermisst. Union steht stabil, Hertha geht noch kein großes Risiko und will strukturiert zum Erfolg kommen.

21 Auch die Gäste verstecken sich nicht und kommen zumindest bis zum Strafraum gefällig nach vorne, es fehlen lediglich noch die Abschlüsse. Herthas Möglichkeiten sich qualitativ besser.

19 Einen langen Ball von hinten verlängert Derida mit dem Kopf auf Lukebakio, der über rechts auf Gikiewicz zuläuft, doch der Pole ist schnell unten und verhindert den Beinschuss, gut gehalten!

17 Aber auch dieser Standard bringt nichts ein für die Unioner, die sich in dieser Spielzeit schon als sehr kopfballstark herausgestellt hatten.

16 Trimmel flankt an der Grundlinie in die Mitte. Plattenhardt fälscht den Ball ungünstig ab, sodass Jarstein unten in der kurzen Ecke hingehen und etwas unkonventionell zur Ecke ablenken muss.

14 Ein langer Freistoß aus dem Mittelfeld tropft auf den Kopf von Bülter, aber dessen Kerze landet oben auf dem Tornetz, keine Gefahr für Keeper Jarstein.

12 Hertha tritt im Übrigen mit der ältesten Startelf dieser Spielzeit gegen den Stadtrivalen an. 28,7 Jahre alt war die Alte Dame zuletzt in der letzten Spielzeit gegen den VfB Stuttgart.

9 Gelbe Karte für Michael Parensen (1. FC Union Berlin)

Taktisches Foul des Defensivmanns, der einen Konter verhindert und dafür zurecht früh verwarnt wird.

8 Die Gastgeber kommen etwas besser ins Spiel, aber die Köpenicker müssen sich aktuell noch keine großen Sorgen machen, ihr zurückgezogenes Spiel verhindert jegliche Gefahr.

6 Der erste Schuss auf den Kasten kommt von Matheus Cunha aus der dritten Reihe, aber der Kullerball rollt wie im Training in die Arme von Unions Nummer Eins Rafał Gikiewicz.

5 Ein erster starker Ball aus der Tiefe auf Lukebakio, der im rechten Strafraum in die Mitte ablegen will, doch dort findet sich kein Abnehmer, Union kann klären.

3 Hertha versucht früh zu pressen und die Gäste tief in der eigenen Hälfte unter Druck zu setzen. Die Eisernen lassen sich davon aber noch nicht verunsichern und können jeweils gut herausspielen.

1 Los geht's im Berliner Olympiastadion - die Hertha in Weiß und Blau, Union in Rot. Da bleibt alles beim Alten.

1 Spielbeginn

Die Alte Dame kämpft heute nicht nur um wichtige Derby-Punkte, sondern will darüber hinaus zwei andauernde Heimflüche verbannen: Hertha ist 2020 im eigenen Stadion noch sieglos und holte jahresübergreifend aus den letzten sechs Liga-Heimspielen lediglich drei von 18 möglichen Zählern. Dazu kommt die Heimmisere gegen den roten Stadtrivalen: Keines seiner beiden Spiele im Olympiastadion gegen die Eisernen konnte die Hertha für sich entscheiden. Neben der Derby-Revanche aus dem Hinspiel gilt es also endlich wieder daheim zu punkten - ausgerechnet in einem Berliner Derby ohne Zuschauer.

Union-Coach Urs Fischer muss sein Team hingegen nach dem 0:2 gegen die Bayern an der Alten Försterei umbauen. Mit Schlotterbeck (gelbgesperrt) und Lenz (angeschlagen) fallen gleich zwei Verteidiger aus. Dazu findet sich Subotić zunächst lediglich auf der Bank wieder. Dafür rücken Friedrich und Parensen in die Dreierkette, während Reichel die variable Linksverteidigerposition einnimmt. Vorne bleibt das Duo Bülter und Ingvartsen hängend und unterstützt damit den in die Startelf zurückkehrenden Toptorjäger Andersson (elf Tore). Für ihn muss Ujah auf die Ersatzbank.

Bei den Gastgebern aus dem Berliner Westen finden wir lediglich eine Änderung im Vergleich zum 3:0 bei der TSG Hoffenheim vor: Vladimír Darida kehrt nach Gelbsperre ins Zentrum zurück und verdrängt damit Maximilian Mittelstädt aus der Startelf. Stareinkauf Krzysztof Piątek bleibt damit weiterhin auf der Ersatzbank und kommt am Offensivtrio bestehend aus Ibišević, Matheus Cunha und Lukebakio nicht vorbei. Boyata und Torunarigha bilden wie schon im Kraichgau das Abwehrzentrum in Abwesenheit des nach wie vor mit einer Leistenverletzung ausfallenden Niklas Stark.

Gute Erinnerungen hat Union hingegen ans Hinspiel, das gleichzeitig auch das erste Bundesliga-Duell der beiden Hauptstadt-Klubs war. Durch einen Elfmeterpfiff kurz vor Schluss entschied der Liga-Neuling die Partie mit 1:0 für sich. Entsprechend heiß ist Hertha-Profi Per Skjelbred vor dem Rückspiel auf eine mögliche Revanche: "Das ist eine riesige Chance zurückzuschlagen. Wir haben nicht vergessen, was im letzten Spiel passiert ist", sagte er im Vorfeld des Matches.

Die beiden Vereine haben einen unterschiedlichen Re-Start zu verzeichnen: Hertha BSC hat Coach Bruno Labbadia am vergangenen Wochenende einen perfekten Einstand beschert und locker mit 3:0 gegen abschlussschwache Hoffenheimer gewonnen. Damit stehen die Gastgeber nun auch einen Punkt vor dem Lokalrivalen aus Köpenick. Die Eisernen hatten allerdings am Sonntag mit Rekordmeister Bayern München auch einen dickeren Brocken vor der Brust. Trotz passabler Defensivleistung unterlag Union mit 0:2 im Stadion An der Alten Försterei.