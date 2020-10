Nach zwei nicht gegebenen Abseitstoren durch den erstmals in der Berliner Startformation aufgebotenen Neuzugang Cordoba (15.) und von Bayern-Führungskraft Thomas Müller (36.) lenkten die Münchner das Spiel vor der Pause erst einmal in eine erfolgreiche Richtung. Die mutigen Berliner kamen jedoch zurück ins Spiel, ehe Europas Fußballer des Jahres Lewandowski die Münchner in einer irren Schlussphase doch noch jubeln ließ.