Der Aufsteiger aus dem Frankenland war zwar bereits in der fünften Minute durch Jetro Willems in Führung gegangen, doch die Werkself schlug zurück: Patrik Schick in der neunten, Sardar Azmoun in der 18., Paulinho in der 58. und Exequiel Palacios in Minute 84 drehten die Partie für Bayer und schossen die Fürther mit dem 4:1 in die zweite Liga.