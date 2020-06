9 Als der SVW das erste Mal anschiebt, wird es dann aber auch gleich gefährlich! Rashica und Bittencourt machen Tempo, letzterer flankt dann von links auf den zweiten Pfosten. Dort läuft Gebre Selassie ein und setzt die Kugel aus spitzem Winkel volley ans Außennetz.

8 Die Berliner sichern sich die erste Ecke der Partie und bringen diese über Plattenhardt von der linken Seite. Ibišević packt daraufhin im Fünfer überraschend den Fallrückzieher aus und trifft bei seinem Versuch auch Höfler. Referee Stieler pfeift Stürmerfoul.

9 Auch der zweite Abschluss fordert Zingerle nicht heraus, Bülters Abschluss von der linken Seite ist zu lasch.

9 Die Unsicherheit ist den Ostwestfalen in den ersten Minuten anzusehen. Berlin ist deutlich aktiver und stört den Gegner bereits tief in der eigenen Hälfte. Nur vereinzelt stoßen die Gäste in das letzte Drittel vor, ohne jedoch bisher Gefahr ausgestrahlt zu haben.

7 Werder Bremen kommt offensiv noch überhaupt nicht zur Geltung. Die Hausherren werden dauerhaft unter Druck gesetzt und kommen kaum vorwärts. Immerhin sind die Kohfeldt-Männer kämpferisch voll da und halten in den Zweikämpfen gut dagegen.

6 Lockerer Beginn im Schwarzwald. Beide Teams lassen es in der Abendsonne erstmal gemächlich angehen und grooven sich ganz langsam in die Partie.

4 Die Münchner nähern sich an! Davies wird auf links in die Box geschickt und zieht die Kugel von der Grundlinie scharf nach innen. Direkt vor der Kiste verpassen sowohl Müller als auch Gnabry haarscharf. Allerdings wird nachträglich auch noch auf Abseits entschieden.

4 Erster zarter Torversuch! Roland Sallai beißt sich von rechts kommend bis zum Sechzehner durch und probiert es dann mit einem mittigen Flachschuss. Hertha-Keeper Rune Jarstein ist auf der Höhe und fängt den ersten Warnschuss sicher ab.

5 SCP-Coach Baumgart hat anscheinend in der Trickkiste gekramt und setzt heute etwas überraschend auf eine Fünferkette in der Defensive. Nach der Pleite gegen Bremen musste durchaus etwas an der Verteidigung geändert werden, diese Formation gab es bei den Paderbornern zuletzt nicht zu sehen.

2 Die Gäste machen gleich Dampf und arbeiten die ersten Ecke der Partie heraus. Kimmich führt erst kurz aus und flankt dann scharf an den Fünfer, wo aber ein Werder-Verteidiger per Kopf klärt.

2 Die Gäste gelangen als Erstes in die Offensive und schlagen über Pekarik einen hohen Ball von rechts in den Strafraum. Schmid hat alles im Blick und klärt mit einem Befreiungsschlag.

2 Da ist die erste gute Chance für Union! Gentner setzt Bülter auf der rechten Seite ein, der sofort auf Andersson im Strafraum ablegt. Der Stürmer dreht sich einmal, steht dann relativ frei und zieht mit links ab. Der verunglückte Schuss ist kein Problem für Keeper Zingerle.

1 Der Ball rollt! Schiedsrichter Harm Osmers hat den Anstoß für die ganz in rot kickenden Bayern soeben freigegeben, Werder spielt in grün und weiß.

1 Schiri Tobias Stieler pfeift an und dann ist das Spiel live! Hertha gastiert im Schwarzwaldstadion in blau-weißen Trikots und trifft dort auf rot-schwarze Freiburger.

1 Die Gäste stoßen in blau-schwarzen Trikots an, die Eisernen tragen wie immer rote Heimausstattung.

Die Spieler betreten gleich das Feld, auch Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus und ihr Gespann sind bereit. Das Duell der beiden Aufsteiger beginnt in wenigen Minuten!

Borussia Mönchengladbach läutet den 32. Bundesligaspieltag mit einem 3:0-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg ein und bleibt im Rennen um die Champions-League-Teilnahme. Nach dem 2:0-Pausenstand bauten die Fohlen weiterhin auf eine hohe Spielkontrolle, blieben trotz ihrer Zurückhaltung das deutlich gefährlichere Team. Nach einigen vergebenen guten Chancen legte Kapitän Stindl in der 65. Minute den dritten Treffer nach, der jegliche Hoffnungen der harmlosen Niedersachsen zunichte machte. So brachte die Rose-Truppe den Vorsprung entspannt gegentorlos ins Ziel und kehrt zumindest für eine Nacht auf den vierten Rang zurück. Das Glasner-Team verpasst es, den sechsten Platz zu festigen. Einen schönen Abend noch!

Nimmt der Sport-Club Europa ins Visier oder wahren die Herthaner ihre Mini-Chance auf die internationalen Startplätze? Die kommenden 90 Minuten werden es uns sagen!

90 Rose hat mit Bennetts noch einen Bundesligadebütanten eingewechselt. Zudem freut sich der lange verletzte Doucouré über seinen zweiten Profieinsatz für die Fohlen.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

Der Nachschlag in der Hennes-Weisweiler-Allee soll 120 Sekunden betragen.

90 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Mamadou Doucouré

90 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Florian Neuhaus

90 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Keanan Bennetts

90 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Lars Stindl

87 Wolfsburg befindet sich zwar noch im Vorwärtsgang, doch die Körpersprache ist immer stärker von Resignation geprägt.

85 Gelbe Karte für Josuha Guilavogui (VfL Wolfsburg)

Auch Guilavogui hat am Samstag frei: Nach seinem harten Einsteigen gegen Bénes kassiert er seine fünfte Verwarnung in dieser Spielzeit.

Dass die Bayern ausgerechnet an der Weser nochmal stolpern, scheint bei einem Blick in die Statistik nahezu ausgeschlossen. Der FCB hat seit 2011 sämtliche 18 Bundesligapartien gegen Bremen gewonnen. Insgesamt hat München 21 Duelle in Serie für sich entschieden. Zudem ist Werder in dieser Spielzeit nicht gerade eine Heimmacht. Die Hanseaten haben seit Saisonbeginn erst ein einziges Heimspiel gewonnen und sind im Weserstadion mittlerweile seit 13 Partien sieglos.

84 Gelingt der Glasner-Truppe zumindest noch der Ehrentreffer? Torlos blieb sie in der laufenden Saison bisher sechsmal. Sommer steuert derweil auf seine siebte weiße Weste in diesem Bundesligajahr zu.

Beide Teams standen sich schon einige Male gegenüber, das Hinspiel war die Premiere im Oberhaus. In Paderborn gab es ein 1:1, ein Unentschieden heute würde den Abstieg der Ostwestfalen beschließen und gleichzeitig für die Eisernen den fast sicheren Klassenerhalt bedeuten. Damit dies nicht funktioniert, müsste Bremen die Bayern und Düsseldorf Leipzig besiegen - die Situation der Berliner wirkt inzwischen recht sicher.

82 Gelbe Karte für Kevin Mbabu (VfL Wolfsburg)

Mbabu steigt Hofmann im Mittelfeld auf dessen rechten Fuß. Referee Schröder steht direkt daneben und zückt die vierte Gelbe Karte des Abends.

82 Embolo, beinahe an jedem gefährlichen Angriff der Fohlen beteiligt, geht in den verdienten Feierabend. Bénes ist der zweite Einwechselspieler der Hausherren.

81 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: László Bénes

81 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Breel Embolo

78 Ginczek mit voller Wucht! Der Angreifer nimmt im offensiven Zentrum an Fahrt auf und feuert aus vollem Lauf und gut 19 Metern mit rechts auf die rechte Ecke. Die Kugel rauscht nicht weit an der Stange vorbei.

77 ... nach Brekalos Ausführung, die die Hausherren vor den Sechzehner klären, will Steffen aus dem linken Halbfeld vor den rechten Pfosten flanken. Das Leder segelt in das Toraus.

77 Marmoush holt über den rechten Flügel gegen Kramer einen Eckstoß heraus...

76 Derweil ist mit Herrmann Roses erster Joker auf dem Rasen. Das Eigengewächs ersetzt Traoré, der bei seinem ersten Startelfeinsatz seit über einem Jahr einen bemühten, aber nicht immer glücklichen Eindruck vermittelt hat.

73 Gelbe Karte für Nico Elvedi (Bor. Mönchengladbach)

Der Schweizer räumt Weghorst in der gegnerischen Hälfte mit einer unsauberen Grätsche ab. Er kassiert seine fünfte Verwarnung in der laufenden Saison und fehlt damit am Samstag in Paderborn.

72 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Robin Knoche

Beim Hauptstadtklub gibt es indes zwei Veränderungen: Niklas Stark ersetzt den rotgesperrten Dedryck Boyata in der Verteidigung und dazu beginnt Dodi Lukebakio heute im Mittelfeld. Der Belgier macht das Zentrum der Herthaner offensiver und spielt für den verletzten Per Skjelbred.

72 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Marin Pongračić

72 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Patrick Herrmann

72 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Ibrahima Traoré

71 Glasner bringt für die Schlussphase drei frische Spieler auf einen Schlag: Guilavogui, Marmoush und Ginczek ersetzen Gerhardt, Klaus und Victor.

70 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Daniel Ginczek

70 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: João Victor

70 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Omar Marmoush

70 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Felix Klaus

70 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Josuha Guilavogui

70 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Yannick Gerhardt

68 Für die Wölfe geht es ab sofort wohl nur noch darum, die Höhe der Niederlage in Grenzen zu halten. Sie bleiben auch nach diesem Spieltag Tabellensechster, doch Hoffenheim kann morgen mit einem Sieg in Augsburg punktemäßig gleichziehen.

Nach der schockierend schwachen Leistung gegen Bremen tauscht Steffen Baumgart fast die halbe Mannschaft aus. In der Defensive kehren Uwe Hünemeier und Gerrit Holtmann zurück, im Mittelfeld darf Marlon Ritter beginnen und Streli Mamba sowie Ben Zolinski bilden das völlig neue Sturmduo. Jan-Luca Rumpf, Antony Evans und Laurent Jans müssen zunächst zuschauen, dazu fehlen Sven Michel und Abdelhamid Sabiri jeweils mit einer Gelbsperre. Die Startelf liest sich etwas erfahrener als gegen Bremen. Ob das die Sicherheit im Spiel der Paderborner wieder erhöht, wird sich zeigen.

65 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 3:0 durch Lars Stindl

Kapitän Stindl besorgt das dritte Heimtor! Nach Brooks durch Lainer abgefangenem Fehlpass startet Traoré nach Pass durch Stindl auf halbrechts durch. Er gibt im richtigen Moment flach zurück nach innen; aus gut 13 Metern schiebt der Ex-Hannoveraner unten rechts ein.

64 Am Ende eines schnellen Gegenstoßes über rechts flankt Lainer aus dem Sechzehner vor den linken Pfosten. Embolo kann unbedrängt köpfen, setzt das Spielgerät aus zwölf Metern aber weit rechts daneben.

Nach dem immens wichtigen Sieg gegen Köln setzt Urs Fischer bis auf einer Position heute auf die gleiche Startelf. Nur Yunus Mallı muss zunächst auf der Bank Platz nehmen, im zentralen Mittelfeld beginnt dafür Robert Andrich. Behalten die Unioner ihre konsequente Spielweise bei, dürfte heute der Klassenerhalt bevorstehen. Allerdings müssen die Berliner auch zeigen, dass sie mit der Favoritenrolle klar kommen, die sie sonst nur selten inne haben.

63 Gelbe Karte für Wout Weghorst (VfL Wolfsburg)

Der Niederländer steigt Lainer abseits des Balles auf den linken Fuß. Er holt sich für dieses Vergehen seine sechste Gelbe Karte in der laufenden Saison ab.

Personell vertraut SC-Coach Christian Streich heute auf die gleiche Startelf, die am vergangenen Wochenende das 2:2-Remis beim VfL Wolfsburg holte. Die etwas angeschlagenen Spieler Robin Koch, Lucas Höler und auch Nicolas Höfler sind alle einsatzfähig.

61 Hinspielsiegtorschütze Arnold verlässt als erster Spieler den Rasen. Er wird in der letzten halben Stunde durch Brekalo ersetzt.

60 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Josip Brekalo

60 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Maximilian Arnold

58 Hofmann mit der Riesenchance zum Dreierpack! Infolge eines Ballgewinns in der halbrechten Offensive legt Embolo für den Ex-Dortmunder quer, der sich die Ecke aus mittigen 15 Metern aussuchen kann. Er schiebt unten links vorbei.

Auch Hansi Flick lässt keine Zweifel daran, dass die Titelverteidigung nicht erst am Samstag vor heimischem Publikum besiegelt werden soll. Neben den zuletzt gesperrten Robert Lewandowski und Thomas Müller kehren auch die gegen Gladbach geschonten Alphonso Davies und Kingsley Coman zurück in die Startformation. Weichen müssen Lucas Hernández, Joshua Zirkzee und Mickaël Cuisance (alle Bank), sowie Ivan Perišić, der ebenso wie Javi Martínez angeschlagen nicht im Kader steht. "So wie wir in den letzten Wochen aufgetreten sind, mit Dynamik und Intensität, so wollen wir auch in Bremen auftreten", sagte Flick und ergänzte: "Wir wollen drei Punkte holen. Das hat zur Folge, dass wir Meister sind und das ist umso schöner."

56 Durch Embolo, der erst im letzten Moment durch eine saubere Pongračić-Grätsche gestoppt wird, und Kramer, der per Kopf vor Keeper Casteels an eine Flanke von rechts herankommt, diese aber nicht kontrolliert bekommt, strahlen die Fohlen weitere Torgefahr aus.

54 Wendt fälscht eine Gerhardt-Flanke derart ab, dass sie sich in die obere rechte Ecke zu senken droht. Sommer kann noch rechtzeitig abbremsen und pflückt die Kugel sicher aus der Luft.

Florian Kohfeldt stellte im Vorfeld dieses ungleichen Duells klar, dass man in Bremen noch längst nicht an das am Wochenende anstehende Abstiegsendspiel gegen Mainz denkt. "Ich werde keinen Spieler schonen und schon mit einem Auge auf Mainz schauen", so der Werder-Coach, der klarstellte: "Ich werde die Mannschaft aufstellen, die meiner Meinung nach die beste Möglichkeit hat, Punkte zu holen." Zu dieser Mannschaft gehört heute auch wieder der zuletzt angeschlagene Leonardo Bittencourt, der ebenso wie Marco Friedl in die Startelf rückt. Ludwig Augustinsson (Oberschenkelprobleme) und Josh Sargent (Bank) müssen weichen. Ebenfalls auf der Bank sitzt nach langer Verletzungspause im Duell mit seinem Ex-Klub auch Claudio Pizarro mal wieder.

51 In den Nachwehen eines halbherzig geklärten Eckstoßes nimmt Gerhardt aus halbrechten 18 Metern trotz enger Bedrängnis Maß. Der Ex-Kölner jagt das Leder in den Oberrang.

49 Hofmann an das Außennetz! Infolge einer Verlagerung Traorés an das linke Strafraumeck zieht der Ex-Dortmunder nach innen und feuert aus 14 Metern auf die flache linke Ecke. Der noch abgefälschte Ball verfehlt den Pfosten nur knapp.

47 Weder Marco Rose noch Oliver Glasner haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen. Auf Setien der Niedersachsen haben sich mit Brekalo und Ginczek aber zwei Akteure intensiv warmgemacht.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der Hennes-Weisweiler-Allee! Nach den beiden Auswärtsniederlagen in Freiburg und München zeigen die ersatzgeschwächten Fohlen zwar keine Glanzleistung, sind aber bisher in den richtigen Moment zu 100 % zur Stelle. Den Wölfen mangelt es bisher vor allem an offensivem Tempo, um sich klare Möglichkeiten herauszuspielen.

45 Halbzeitfazit:

Borussia Mönchengladbach führt zur Pause des Heimspiels gegen den VfL Wolfsburg mit 2:0. Die Fohlen nutzten durch Hofmanns erfolgreichen Konterabschluss ihre erste Gelegenheit, um in Führung zu gehen (10.). In der Folge überließen die Hausherren den Wölfen weite Teile des Feldes und lauerten in erster Linie auf weitere Gegenstöße. Während der Glasner-Truppe gegen eine konzentriert verteidigende Rose-Auswahl wenig einfiel, legte diese durch Hofmann in der 30. Minute den zweiten Treffer nach. In der jüngsten Viertelstunde verwaltete Mönchengladbach den Vorsprung weiterhin unaufgeregt. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Traoré hat das 3:0 auf dem Fuß! Nach Arnolds Fehlpass im Aufbau treibt Stindl die Kugel nach vorne und schickt den Kollegen mit der 16 auf dem Rücken steil in den halbrechten Angriffskorridor. Der visiert aus 14 Metern die flache linke Ecke an und verfehlt diese nur knapp.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

Durchgang eins wird um 60 Sekunden verlängert.

43 Der Nationalspieler Guineas kann seinen Arbeitstag ohne Behandlung fortsetzen.

42 Nach einem verlorenen Zweikampf gegen Mbabu bleibt Traoré liegen und hält sich den rechten Oberschenkel. Der Außenbahnspieler spielt heute erstmals seit Mai 2019 von Anfang an.

39 Hofmanns Ecke von der rechten Fahne findet zwar den Weg zu Ginter, doch der bringt aus gut zwölf Metern nur einen sehr sanften Kopfstoß zustande. Das Leder verfehlt den linken Pfosten klar.

38 Nach Ablage durch Weghorst packt Arnold aus zentralen 18 Metern einen wuchtigen Schuss mit dem rechten Spann aus. Sommer kann den temporeichen, aber unplatzierten Schuss problemlos stoppen.

36 Am Wochenende hat Wolfsburg gegen Freiburg eine 2:0-Führung verspielt. Heute müssen sie eine eigene Aufholjagd hinlegen, um die erste Auswärtspleite seit Mitte Januar noch abzuwenden.

33 Dank einer effizienten ersten halben Stunde sind die Fohlen auf dem besten Weg, nach zwei Niederlagen in Serie in die Erfolgsspur zurückzukehren. Hofmann schoss letzt im Herbst 2018 mehr als einen Treffer in einer Bundesligapartie.

30 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 2:0 durch Jonas Hofmann

Hofmann schnürt den Doppelpack! Nach einem hohen Ball an die mittige Sechzehnerkante leitet Stindl per Kopf zum Elfmeterpunkt auf Ginter weiter. Der hat das Auge für Hofmann, der aus halbrechten 13 Metern erneut präzise in die flache linke Ecke schießt.

29 Gelbe Karte für Marin Pongračić (VfL Wolfsburg)

Pongračić rennt den in den rechten Halbraum geschickten Stindl über den Haufen. Der im Winter verpflichtete kassiert die erste Verwarnung des Abends.

27 Mönchengladbach rückt nur zaghaft nach, baut bisher eher auf die schnellen Gegenstöße. Das Rose-Team steht bei geordneter Defensivreihe ziemlich sicher.

24 Klaus aus der zweiten Reihe! Infolge eines Ballgewinns im Mittelfeld und eines Doppelpasses mit Schlager visiert der Ex-Freiburger aus gut 20 mittigen Metern die obere rechte Ecke an. Das Leder rutscht ihm leicht über den Schlappen und fliegt trotzdem nicht weit an der Stange vorbei.

21 Pongračić bewirbt sich mit einer riskanten Grätsche gegen Kramer für eine erste Verwarnung. Referee Schröder belässt es jedoch mit ein paar deutlichen Worten an den Ex-Salzburger.

20 In der Live-Tabelle rücken die Schwarz-Weiß-Grünen durch den Treffer auf den dritten Platz vor, haben aktuell zwei Zähler Vorsprung auf Bayer Leverkusen. Die Werkself empfängt morgen Abend den rheinischen Rivalen 1. FC Köln.

17 Durch einen unsauberen Pass in das defensive Zentrum bringt Stindl unfreiwillig Victor in Position. Der Brasilianer visiert aus gut 19 Metern die flache rechte Ecke an, findet aber seinen Meister in Sommer.

16 Pongračić mit dem ersten Abschluss der Wölfe! Der aufgerückte Verteidiger verlängert eine Ecke von der rechten Fahne vom kurzen Fünfereck mit der Stirn in Richtung langer Ecke. Die Kugel fliegt gut einen Meter am Pfosten vorbei.

13 Arnold flankt einen Freistoß aus dem halblinken Angriffskorridor mit viel Schnitt auf den Elfmeterpunkt. Ginter steht genau richtig und nickt das Leder aus der Gefahrenzone.

10 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Jonas Hofmann

Mit einem Konter gehen die Fohlen in Führung! Nach einem Ballgewinn am eigenen Sechzehner sind sie über Stindl ganz schnell vorne. Nach Pass auf Embolo steckt der Schweizer in der Mitte auf Hofmann durch, der nur noch Casteels vor sich hat und aus 15 Metern unten links einschiebt.

8 ... Arnolds hohe Ausführung an die Fünferkante befördert Elvedi per Kopf aus der Gefahrenzone.

7 Victor holt auf der tiefen linken Außenbahn einen Freistoß gegen Lainer heraus...

6 Hofmann ist an der halblinken Strafraumkante Adressat eines präzisen Flugballs von Ginter aus der eigenen Hälfte. Der Ex-Dortmunder kommt zwar vor Pongračić an den Ball, lässt sich diesen aber direkt vom Verteidiger abnehmen.

3 Die Hausherren fahren über links einen ersten schnellen Angriff. Hofmanns Anspiel auf den durchstartenden Embolo ist aber etwas zu steil geraten.

1 Mönchengladbach gegen Wolfsburg – der Bundesligadienstag ist eröffnet!

Getrennt voneinander haben die Mannschaften soeben den Rasen betreten.

Bei den Wölfen, die das Hinspiel Mitte Dezember in der Volkswagen-Arena durch einen Arnold-Treffer in der Nachspielzeit mit 2:1 gewannen und nur einen der jüngsten acht Bundesligavergleiche mit der schwarz-weiß-grünen Borussia verloren, stellt Coach Oliver Glasner nach dem 2:2-Heimremis gegen den SC Freiburg ebenfalls dreimal um. Anstelle von Roussillon, Brekalo und Ginczek (allesamt auf der Bank) beginnen Klaus, Gerhardt und João Victor.

Auf Seiten der Fohlenelf, die trotz der mittelmäßigen Bilanz nach der Corona-Pause (zwei Siege, ein Unentschieden, drei Niederlagen) in der Tabelle nicht mehr weiter abrutschen kann und mit 32 Zählern in 15 Begegnungen das drittbeste Heimteam der Bundesliga ist, hat Trainer Marco Rose im Vergleich zur 1:2-Auswärtsniederlage beim FC Bayern München drei personelle Änderungen vorgenommen. Wendt, Traoré und Embolo nehmen die Plätze von Bensebaini (Gelbsperre), Herrmann (Bank) und Thuram (Sprunggelenksverletzung).

Hallo! Am Mittwoch geht es für Mainz 05 ums nackte Überleben in der Bundesliga, wenn der FSV ausgerechnet beim BVB gastiert. Denn Borussia Dortmund will sich noch Platz zwei sichern und dürfte auch ohne Publikum zu Hause kaum zu schlagen sein. Wir berichten live für euch von der Partie!

Herzlich willkommen zum rheinischen Derby zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln. Ab 20:30 Uhr rollt der Ball in der BayArena.

Herzlich willkommen zum Bundesliga-Duell zwischen RB Leipzig und Fortuna Düsseldorf. Um 20:30 Uhr geht's los!

Hallo und herzlich willkommen zum Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Augsburg und 1899 Hoffenheim. Ab 20:30 Uhr rollt der Ball.

Herzlich willkommen zum ersten Spiel dieses Bundesliga-Abends. In Frankfurt trifft die Eintracht ab 18:30 Uhr auf Schalke 04.

Dramatisch ist die Lage hingegen in Paderborn. Nach der 1:5-Klatsche gegen die ebenfalls hochgradig abstiegsgefährdeten Bremer trennen die Ostwestfalen schon acht Punkte vom Relegationsplatz. Der direkte Klassenerhalt ist bereits ausgeschlossen und auch Platz 16 ist für den SCP bei noch drei verbleibenden Spieltagen nur noch eine theoretische Chance. Wenn die Hoffnung weiterleben soll, muss in Berlin ein Sieg her.

Im Duell der Aufsteiger kann Union am 32. Spieltag den Klassenerhalt endgültig perfekt machen, mit einem Dreier müssten die Eisernen nach dem jüngsten Erfolg beim 1. FC Köln gar nicht mehr nach der Konkurrenz schauen und könnten auch in der kommenden Saison mit der Bundesliga planen.

Guten Abend und willkommen zum Spiel zwischen Union Berlin und dem SC Paderborn. An der Alten Försterei rollt ab 20:30 Uhr der Ball.

In Berlin hingegen dürfte man nach dem erfolgreichen Re-Start unter Bruno Labbadia zumindest zwischenzeitlich kurz auf die - theoretisch immer noch mögliche - Euro-League-Qualifikation geschielt haben. Nach Niederlagen gegen Dortmund und Frankfurt haben die Berliner nun aber fünf Punkte Rückstand und der Trend spricht gegen die Hertha, die übrigens allein bei ihrer Shoppingtour in der letzten Winterpause mehr Geld in neue Spieler investiert hat als der SC Freiburg in den vergangenen fünf Jahren.

Im leeren Schwarzwald-Stadion kämpfen die Gastgeber um ihre Chance auf die Euro-League-Teilnahme, für die dank Leverkusens Europacup-Qualifikation bereits der siebte Tabellenplatz reicht. Und auf den hat Freiburg am vergangenen Wochenende durch ein 2:2-Unentschieden in Wolfsburg sogar einen Punkt aufgeholt. Nur ein Zähler trennt den SCF derzeit von Konkurrent Hoffenheim, doch Trainer Christian Streich zeigte sich nach der Partie unbeeindruckt: "Bisher hat mich die Europa League nicht interessiert", sagte er nach dem Match beim VfL.

Hallo und willkommen zum Liveticker der Bundesliga-Partie des SC Freiburg gegen Hertha BSC, los geht es um 20:30 Uhr.

Die Niedersachsen verspielten ihrerseits am Wochenende eine 2:0-Führung gegen Verfolger Freiburg, schafften es aber immerhin, den Abstand auf die Breisgauer - und damit auf den Nicht-Quali-Platz - bei vier Punkten zu halten. Noch lieber dürften sich die Wolfsburger jedoch ans Hinspiel erinnern, als sie sich in letzter Minute einen Heimsieg gegen die Borussia sichern konnten. Generell ist das Team vom Niederrhein in der jüngeren Vergangenheit ein Lieblingsgegner des VfL gewesen: Von den vergangenen acht Spielen konnte Gladbach gegen Wolfsburg nur eines gewinnen.

Für beide Teams geht es im Liga-Endspurt um den Einzug in den Europapokal. Während beim Gast aus Wolfsburg alles für die Euro-League-Qualifikation spricht, bangt Gladbach vor allem im Fernduell mit Leverkusen um die ersehnte Champions-League-Teilnahme. Trotz guter Leistung mussten die Fohlen gegen den FC Bayern am vergangenen Samstag eine späte 1:2-Niederlage hinnehmen und sind nun umso dringender auf einen Dreier gegen Wolfsburg angewiesen.

Herzlich willkommen zur Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg, die den Auftakt einer weiteren englischen Woche in der Bundesliga bildet.

Zum Punkten verdammt - auch gegen die Bayern! Der SV Werder steht mit dem Rücken zur Wand und muss dringend Zählbares holen im Streben nach dem Klassenerhalt. Gegen das Schlusslicht aus Paderborn glückte am vergangenen Wochenende immerhin ein klares 5:1. Zwischen dem letzten und dem heutigen Gegner liegen hinsichtlich der jeweiligen Qualität Welten und es darf mit Spannung erwartet werden, wie sich die bisweilen grottenschlecht verteidigende grün-weiße Mannschaft gegen die torhungrigen Roten schlagen wird.

Die Bayern könnten mit einem Sieg gegen den Abstiegskandidaten die achte Meisterschaft in Serie vorzeitig unter Dach und Fach bringen. Gegen Borussia Mönchengladbach wusste die Mannschaft von Trainer Hansi Flick zwar nicht vollends zu überzeugen, landete durch den späten Treffer von Nationalspieler Leon Goretzka aber dennoch den wettbewerbsübergreifend dreizehnten Sieg in Serie.