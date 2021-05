Die bislang letzte Negativmeldung in der erwartet schwierigen Saison gab es für den 1. FC Köln am Montag. Da lag der Inzidenzwert in der Domstadt bei 105,3 - zu hoch, um noch auf Zuschauer beim Liga-Finale gegen Schalke hoffen zu dürfen. Es war ein allerdings kleiner Rückschlag - verglichen mit dem, was dem Geißbockklub am Samstag droht.