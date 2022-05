RB Leipzig genügte beim 1:1 (0:0) am Samstag auf der Alm der Schongang, um auch in der kommenden Saison in der Champions League zu spielen. Willi Orban rettet den schwachen Sachsen in der Nachspielzeit (90. Minute+3) den Punkt. Janni Serra (70.) hatte Bielefeld zuvor in Führung gebracht.