Der kriselnde FC wollte unbedingt auf dem 1:1 gegen Eintracht Frankfurt in der Vorwoche aufbauen. Doch in Stuttgart kam der FC mit dem frühen Rückstand überhaupt nicht zurecht - erst der Elfmeterpfiff half. Im Anschluss entwickelte sich ein anderes Spiel. Die Elf von Trainer Pellegrino Matarazzo wirkte nicht mehr so zwingend. Die FC-Profis kamen besser in die Zweikämpfe und ins Pressing.