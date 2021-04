Insgesamt wurden achtzehn Bundesligaspiele manipuliert - oder es wurde versucht, sie durch Geldzahlungen zu beeinflussen. Den Anfang machte die Begegnung zwischen Schalke 04 und Arminia Bielefeld am 17. April, in dem die abstiegsbedrohten Gäste ihren 1:0-Sieg mit 40.000 Mark (2.300 Mark pro Schalker Spieler) erkauften. Am letzten Spieltag wurden beim Spiel Hertha BSC Berlin und Arminia Bielefeld (0:1) von einem Bielefelder Manager 250.000 Mark Bestechungsgeld an die Hertha-Spieler gezahlt.